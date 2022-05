Vanessa AVRAND

Envie d'un nouveau challenge je reprends la Ferme et Musée du Pruneau à Lafitte sur Lot . Nous vous attendons pour une visite du Musée qui vous explique toute l'histoire de la fabrication du pruneau d'hier à aujourd'hui.

Vos enfants sont les bienvenus pour un labyrinthe dans le maïs (de juin à fin septembre), pour un quizz dans les pruniers (toute l'année)

Ouvert toute l'année 7jours/7

Aire de camping car et de pique nique au bord du Lot.



Venez découvrir une belle région le Lot et Garonne.



