Vanessa BAH

En tant que Manager au département Deal Advisory je participe à de nombreuses missions de Due Diligence et d’évaluation dans des secteurs à hauts potentiels en Afrique du Centre et de l’Ouest. Avant de rejoindre KPMG, J'ai travaillé chez EY Côte d’Ivoire après une brève carrière chez Pechel Industries Partenaires, un Fonds d’investissement spécialisé dans le Capital Développement et le LBO sur des entreprises françaises de taille moyenne.



Diplômée de l’EM LYON, j’ai opté après une formation initiale d’ingénieur agro-industriel, pour une spécialisation en Finance d’Entreprise. Ce parcours atypique qui répond aux exigences de mon projet professionnel, m’a orienté vers des métiers impliquant des problématiques variées liées aussi bien à la finance d'entreprises dans son ensemble qu'à la stratégie et à l'organisation.



Mes compétences :

Capital investissement

Conseil

Finance

Finance d'entreprise

Fusions et acquisitions

Investissement

Stratégie et organisation

Diagnostic financier

Due Diligence

Modélisation financière