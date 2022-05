Diplômée de l'Ecole Centrale, je dispose d'une expérience de 4 ans dans le domaine des matériaux (traitement de surface, contrôle qualité, tribologie). Je me suis spécialisée en méthodes d'analyses de surfaces, topographie et chimie des matériaux mais j'ai également de l'expérience dans l'analyse chimique de composés gazeux et liquides.

Par ailleurs, j'ai également acquis de l'expérience en gestion de projet en tant qu’acteur et/ou de responsable projet. Doté d’un bon sens du relationnel, j’ai travaillé en direct avec les clients et j’ai participé au management de l’équipe sur différents projets.

Enfin, j'ai également acquis de l'expérience dans le domaine de la formation avec l'encadrement de stagiaires et des enseignements en 2ème et 3 ème années d'école d'ingénieurs.

Je serais heureuse de vous rencontrer afin de discuter plus avant de l'adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes afin de mettre mon dynamisme, mon esprit d’équipe, ma capacité d’adaptation et mon relationnel à votre service pour développer avec vous de nouveaux projets, dans l’esprit de votre société.

Vanessa Belaud



Mes compétences :

traitement de surface : Laser, bain chimique,

caractérisation (chimique et topographique) : RX,

Interprétation des résultats, Synthèse, Analyse de

chimie analytique (HPLC, CCM, HPTLC, GC-FID, GC-MS

Méthodes immunologiques (Immunoessais, Immu