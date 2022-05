Vanessa BÉLÉOUA

SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie. Présent dans 24 pays, fort de ses 80 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 8500 collaborateurs.

Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.



Pour le compte de la division Ferroviaire Energie/Industrie, je recrute des:

- Technicien/Ingénieur en conception mécanique H/F ( projeteur etc...)

- Ingénieur en signalisation ferroviaire

- Ingénieur génie civil

- Ingénieur système

- Technicien courant faible/courant fort.



N'hésitez pas à visiter le site et postuler en ligne



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Communication RH