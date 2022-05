Vanessa BIRAGHI

Bénéficiant de plus de dix années d'expériences dans le domaine cinématographique en Amérique du Nord, à mon retour en France, je crée l'entreprise Vidéo RVB.

Basée à Pau, je réalise des films pour professionnels (film de présentation, clip publicitaire...) et particuliers (vidéo de mariage et autres événements privés).



Bien vite mon activité s'étend au delà de la vidéo et je complète ma gamme de service en me dotant d'une borne photo. Sur le même principe que le Photomaton d'antan, ce photobooth sert à la fois d'outil marketing sur des événements professionnels mais aussi d'animation ludique sur des événements privés tels que les mariages.

Vidéo RVB devient Vidéo RVB Communication.



Gérant moi même plusieurs comptes de réseaux sociaux et sites web, j'accompagne également les jeunes entreprises, commerçants, artisans et travailleurs indépendants pour développer leur visibilité sur le web en offrant un service de création et/ou gestion de réseaux sociaux (Community Management).

Mes compétences en matière de vidéo et photo me permettent d'offrir un service complet dans cette dernière activité.





www.videorvb.com

vanessab@videorvb.fr



Mes compétences :

Réalisation audiovisuelle

Montage vidéo

Scénario

Final Cut Pro

Réalisation de films

Supports de communication

Administration des ventes

Création de visuels publicitaires

Photographie

Marketing digital

Conseil en communication

Community manager

Gestion de réseaux sociaux

Communication digitale

Stratégie de communication

Référencement naturel

SEO

Web 2.0