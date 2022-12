Vanessa GROS

Révéler tout votre potentiel en conjuguant l'Être et le Paraître, en cohérence avec :



- CE QUE VOUS ÊTES (personnalité, atouts, valeurs)

- CE QUE VOUS DÎTES ET VÉHICULEZ ( communication, image)

- CE QUE VOUS FAÎTES (expertise, poste, fonction)



Du bilan d'image au test des couleurs, de l'analyse de style au tri de dressing/garde robe, de la coiffure au personal shopping, autant d'accès et d'étapes permettant de communiquer l'adéquation d'une image qui vous ressemble.



Un accompagnement sur mesure vers une image génératrice d'authenticité !