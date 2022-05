Vanessa GUYOMARD

De formation Bac D, un diplôme de tourisme, j’ai travaillé pendant dix ans dans le domaine du tourisme d’affaires, j’ai choisi de me réorienter depuis deux ans et demi dans le domaine de la comptabilité en suivant une formation en BTS comptabilité et gestion des organisations. Dotée d’une bonne capacité d’adaptation, mon autonomie, ma réactivité, ma rigueur, ma curiosité, le sens de l’analyse, du respect des procédures, du travail en équipe et du contact clients avec l’habitude du travail au téléphone, sur logiciels informatiques seront mes points forts dans l’accomplissement de mes fonctions.

Fortement motivée à acquérir de nouvelles compétences, je souhaite m’investir au sein d’un service comptable en cabinet comptable ou en entreprise.

Afin de compléter ma formation et être en milieu professionnel, j'ai cherché un cabinet d'expertise comptable pouvant m'accueillir en alternance sur an. Ainsi, de me permettre d'intégrer le cursus de formation licence professionnelle collaborateur RH, Paie et administration des ressources humaines à l'IUT de Rennes à la rentrée 2016.

Ainsi, j'ai effectué ma formation de Gestionnaire de Paie à l'AFPA de Rennes en 2016.



Aujourd'hui, Je cherche à intégrer un service social paie en cabinet comptable ou en entreprise me permettant de bénéficier d'un parcours d'intégration afin de me familiariser avec la méthodologie et les outils utilisés.



Mes compétences :

Comptabilité & gestion financière

Rigueur

Adaptabilité