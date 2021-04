Cédric OUGIER

Passionné, mon parcourt me présente comme quelqu'un de polyvalent, technicien, commercial, formateur et responsable.



J’ai déjà eu de nombreuses expériences en services informatiques, prestataire pour SFR depuis 2006 j'ai eu un parcourt complet auparavant. Possédant un BTS Administrateur réseau, j'ai de nombreuses compétences en installation et déploiement, mais j’ai aussi de sérieuses connaissances en software. Après avoir travaillé dans la vente de produits informatique grand public, pendant plusieurs années, et terminée avec succès une formation (bac +3) de web master correspondant multimédia à la CCI de Rennes. Par la suite, j’ai créé mon entreprise en faisant du dépannage et de la formation auprès de professionnels (médecins, commerçants, restaurateurs).

Je pense avoir certaines qualités utiles : dans le domaine de l’action (persévérance, enthousiasme, sens des responsabilités), dans celui de la communication (sens des contacts humains, qualité de la présentation et de l’expression). toujours prêt pour de nouveau challenges. Je vous invite à visiter ma page perso, http://ougier.net.



Mes compétences :

Linux

PHP

Management

Télécommunications

JavaScript

Gestion de projet

Cisco IOS

Microsoft .NET

HTML 5

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Développement Android

Oculus Rift Development Kit

Unity