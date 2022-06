Vanessa MONNIÉ

Après 7 années passées au service production Hotels, j'occupe actuellement le poste de Responsable commerciale CE et Collectivités.



Sortie d'une formation hôtelière en Gestion Réception au lycée Lavalasse de Rouen, j'ai commencé par faire des saisons chez Pierre et Vacances en réception.

Après plusieurs années, devenue Chef Réception, j'ai souhaité élargir mes compétences dans le domaine du tourisme en faisant une formation d'agent de réservation billettiste en alternance à Paris, chez un réceptif.

Je suis ensuite entrée chez Frantour, alors filiale SNCF, dans le tour opérating.

En repartant de la base, j'ai pu évoluer au sein de l'entreprise en occupant différents postes comme agent de réservation, service transport, et groupes.

Racheté par Accor, j'ai suivi les changements, en passant Chef de produit au sein du Pôle Loisirs et Tourisme.

J'ai participé ensuite à la mise en place d'un nouveau service : régulation, yield management adapté au tour opérating, aujourd'hui courant dans le tourisme.

Je suis retournée dans la production par la suite en tant que Chef de Marché, Europe / France.

C'est en 2003 que je quitte le groupe Accor pour entrer chez Go Voyages.

J'y ai mis en place le service Production Hotels Frantour, puis le service groupes en les développant pendant 7 ans.



Mes compétences

Management, production, projets, marketing



Mes compétences :

Commercial

Hotels

Internet

Management

Management Hôtels

Marketing

Musique

Photo

Plongée

Production

Production Management

Tourisme

Voyages

Web