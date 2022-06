Vanessa ZURECKI

Ayant longtemps travaillé dans le secteur du retail ; je possède une excellente compréhension des chaines de fabrication des produits jusqu'à leur arrivée sur un point de vente.

Mon expérience de la gestion et de l’animation de différents types de centres de profits ont fait évoluer mes compétences au fur et à mesure du temps et des expériences , et ont orienté ma carrière vers la pédagogie et ingénierie de la formation professionnelle.

En effet, à la tête d'équipes opérationnelles depuis plusieurs années ,sur des sites à très forte activité, une évolution vers le support ,la formation et l'animation ma attiré et parut cohérente.Exerçant, entre autres, depuis 2015 à la CCI 77 en tant que formatrice de la formation continue et du secteur professionnel,je diversifie mes expériences professionnelles tant dans dans l'alternance que dans la formation professionnelle en partageant et enseignant à d'autres mon goût du retail et du management.

Mers domaines d'expertises sont :le management, la communication ,le marketing opérationnel et la vente .

Mes missions concernent différents publics: salariés d'entreprises, demandeurs d'emplois, alternant Bac +2;+3;+4.





Ma citation favorite? "ils disaient tous que c'était impossible,ceux qui ne le savaient pas l'ont fait" . M.Twain



Mes compétences :

Autonomie et initiative

Entreprenante et flexible

Dynamique et très attachée aux résultats

Commerce

Organisation du travail

Polyvalence et capacité d'adaptation

Valorisation des compétences humaines

Assertivité

management

Gestion de la relation client

Merchandising

Gestion des stocks et approvisionnement

Recrutement

Formation

Vérification des stocks