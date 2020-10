Vanina WAIS

Si vous recherchez une assistante fiable, dynamique, autonome, qui sache prendre des initiatives et trouver des solutions miracle, ne cherchez plus, je suis celle qui vous faut (toute modestie mise à part)

ASSISTANTE COMMERCIALE ADMINISTRATION DES VENTES

BILINGUE ANGLAIS



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



- Gestion de la relation client

- Traitement des crédits documentaires

- Analyse des litiges clients

- Gestion des stocks (Consignation - système Kanban)

- Animation d'audits internes

- Maîtrise des logiciels SAP et JD Edwards



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



1997 - 2009 : ASSISTANTE COMMERCIALE ADV EXPORT - ROUSSELOT - Courbevoie

. en charge des zones : Moyen-Orient , Afrique, Amérique du Sud

. Suivi commercial des clients

. Validation et saisie des commandes

. Organisation des expéditions et du contrôle des marchandises (SGS)

. Facturation

. Relance des impayés

. Reporting mensuel des ventes sous Business Object

. Gestion des réclamations via procédures et tableaux de bord

. Suivi et ajustement des prévisions de vente sous Hyperion Planning

. Participation à l'amélioration continue de la certification ISO 9001 : 2000



1987 - 1997 : ASSISTANTE ADMINISTRATION DES VENTES - SANOFI - Paris

. en charge des Grands Comptes Alimentaires France, Europe

. Constitution et enregistrement des dossiers clients

. Rédaction de documents administratifs et douaniers

. Suivi du planning d'expéditions en collaboration avec l'usine

. Vérification et mise à jour du carnet de commandes

. Relation avec les prestataires externes, agents et distributeurs

. Suivi de la commercialisation des nouveaux produits



1982 - 1987 : SECRETAIRE DU DIRECTEUR DES VENTES EXPORT - RMC BELIX - Drancy

. Organisation des déplacements

. Etablissement et suivi de propositions commerciales

. Montage de dossiers pour appel d'offres

. Gestion des impayés et déclaration auprès de la COFACE



FORMATION



2008 : Management d'une équipe ADV (CEGOS - Paris)

2006 : Management de la Qualité et Audit de certification AFAQ (La Plaine St Denis)

1983 : Techniques du Commerce International et procédures de transport (CCIP – Bobigny)

1981 : Secrétaire Commerciale Bilingue (Ecole PIGIER - Paris)

1980 : Baccalauréat B - Sciences Economiques (Enghien-Les-Bains)



Mes compétences :

• Excellent relationnel

Agroalimentaire

Commerciale

Crédits documentaires

Excellent relationnel

Fibre commerciale

Gestion de Stocks

Incoterms

Relationnel

Sens des responsabilités