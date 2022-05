Valérie TABARD

Mon parcours professionnel:



Septembre 2009 à nos jours : Assistante commerciale et communication chez EcoWater Systems France



2005 à juin 2009 : Assistante Marketing et Communication - ROUSSELOT SAS



Reporting mensuel et annuel des données statistiques Stock-production-vente.

Responsable du recueil et du traitement des données et analyses des statistiques douanières import – export.

Réalisation d’une étude via Internet notamment sur les maladies nutritionnelles.

Création d’une revue de presse.

Contribution à l’écriture d’une enquête de satisfaction pour le marché européen, suivi des résultats et statistiques.

Suivi et mise à jour des brochures techniques.

Participation à l’élaboration d’une brochure « confiserie ».

Contact avec les agences de publicité.

Suivi et choix des cadeaux pour la clientèle.

Gestion et suivi du site Internet.

Organisation logistique et opérationnelle des salons internationaux : Vitafood Genève, HIE - FIE Paris, Londres, Francfort.



1984 à 2005 : Assistante commerciale administration des ventes, MERO ROUSSELOT SATIA- SANOFI BIO INDSUTRIES– SYSTEMS BIO INDUSTRIE - SKW - ROUSSELOT SAS



Responsable de la gestion du portefeuille mondial des commandes sur 8 lignes de produits

Arbitrage des disponibilités en relation avec les chefs produits, filiales et agents,

Traitement des crédits documentaires (Asie et Moyen-Orient).

Gestion des commandes depuis la réception jusqu’à la garantie des paiements (Utilisation du logiciel SAP/R3).

Organisation logistique des expéditions terrestres, maritimes et aériennes.

Interface entre les services internes et interlocuteurs externes.

Zones géographiques traitées : tous les continents.



1983 à 1984 : Assistante Administrative, Transport MERZARIO



Élaboration des manifestes sur tous les continents



Mes compétences :

Créativité

Export

Supply chain

Marketing op

Relation client

Internet

Organiser