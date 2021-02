Venceslas ALLANOT

Animé par le challenge et l’envie de relever chaque jour de nouveaux défis, mes études et mon parcours professionnel, m’ont permis d’acquérir de solides compétences en matière de :



Sécurité :

- Gestion des prestaires exterieurs

- Mise en oeuvre et diffusion de la politique sécurité

- Coordination avec les organismes exterieurs

- Animation et sensibilisation du personnel à la sécurité

- Formation : Intégration, cariste, ATEX, évacuation, risque chimique

- CHSCT : Animation de réunions, coordinations des actions avec le CHSCT

- Gestion des accidents de travail : Analyses d'accidents, sécurisation des postes

- Mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER)

- Gestion des habilitations / formations



Environnement :

- Gestion des déchets : Registre, documents réglementaires, prestataires, valorisation

- Déploiement de la politique environnementale

- Gestion des acteurs extérieurs : DREAL, assurances, clients

- Gestion de l'énergie : suivi de la consommation, actions de réduction de consommation

- Déclaration des rejets : GEREP, GIDAF



Connaissances scientifiques et techniques :

- Bases scientifiques et connaissances avancées en chimie

- Connaissances de différents secteurs de métiers : Logistique, industries, laboratoire, agro-alimentaire

- Audit : Audit sécurité, audit environnement, audit 5S

- Elaboration de programmes d'actions : Plan Annuel d'Actions Sécurité, Plan Annuel d'Actions Environnement

- Connaissance du cadre réglementaire : Code du travail, Code de l'environnement, réglementation ICPE



Mon sens des responsabilités et du résultat me permettront de construire et de développer une relation professionnelle de confiance et de proximité avec les différents acteurs de la profession, CODIR, salariés…



Autonome à l’esprit collectif, je saurai être force de proposition et contribuer au bon respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement



Mes compétences :

Secourisme

Microsoft Excel

Microsoft Word

Wordpress

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Comptabilité

Adobe Photoshop

Réparation - Montage PC

Informatique

Norme ISO 9001

Norme HSE

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Microsoft Project

Prévention des risques professionnels

Réglementation ICPE

Distribution

Bonnes Pratiques de Fabrication

ATEX

Environnement

Gestion des déchets

Sécurité au travail

Audit sécurité

Microsoft Office

Gestion de projet

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

ADR

Sécurité industrielle

Sécurité incendie