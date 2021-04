A la Retraite depuis janvier 2019, je suis Bénévole auprès d ESPACE EMPLOI, Association qui accompagne des demandeurs d'emploi avec un dispositif qui leur permet de retrouver un emploi, une formation , création d entreprise, reconversion professionnelle. Cette activité me permet d accompagner et transmettre mon expertise de +25 ans dans le secteur de l Interim en qualité de Directrice d Agence d Emploi et 2 ans en qualité de Formatrice pour Adultes