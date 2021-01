Veronique BERTONCINI

Professeur de danse moderne depuis 20 ans, je travaille pour differentes associations sur Paris, et mes élèves sont de tous âges de 4 ans à 86 ans.

J'ai su me diversifier en proposant des cours de fitness danse, Zumba, gym douce (active) stretching, coaching à domicile,remise en forme pour personnes en surpoids, et relaxation.

Je donne également des cours de danse à des handicapés mentaux à déficience légère et moyenne.

J'ai dansé pour des compagnies de danse et je suis actuellement danseuse chorégraphe à Ivry sur seine.



