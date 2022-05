Raphael KERBOEUF

24 ans d'expérience dans les projets IT dont 13 années en assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion d'actifs et 6 ans en solutions d'hébergement IT.

Expérience validée en gestion d'équipe et en projets en systèmes d'information, gestion de contenus, référentiels financiers et analyse de performance.

Gestion de projets en contexte international (UK, Germany, India) et organisation du support.

Design de processus selon le modèle ITIL.



Mes compétences :

Finance

SQL

Gestion de projet

Management

Linux

JavaScript