Veronique BEUGNIEZ

Issue d'un premier cursus professionnel en grande distribution industrie du luxe parfumerie, je me suis réorientée vers les métiers de l'insertion et précisément de l'intermédiation à l'emploi. Licence en Sciences de l'Education GA3P,Gestion et Accompagnement des Parcours Personnels et Professionnels (Lille 1 Sciences et Technologies). J'ai co-animé le Club des jeunes diplômés de l'espace "Cadres, International, Culture et Spectacles" du Pôle Emploi de Lille...





Mes compétences :

Accompagnement social

Conduite d'entretien

Gestion du stress

Communication par l'image (Pôle emploi)

Ingénierie pédagogique