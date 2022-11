Véronique BRISEDOU

Dynamique / Consciencieuse / Efficace / Optimiste / Réfléchie / Mobilité intellectuelle



Forte d’une expérience diversifiée dans plusieurs entreprises de l’Indre, mes expériences professionnelles, réalisées au sein de structures variées, m'ont permis de développer mes compétences :

- maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

- implication, rigueur, sens des priorités

- très bon relationnel, sens aigu du service et du contact

- fortes qualités rédactionnelles

- fiable et responsable

- adaptabilité, autonomie, polyvalence

- Anglais et Espagnol économique et commercial



PRINCIPALES MISSIONS



- ASSISTANTE QUALITÉ : gestion des réclamations des consommateurs, gestion des plaintes B to B et des consommateurs de leurs produits (Export, Industriel, MDD et Food Service).



- ASSISTANAT : responsabilités de missions administratives (accueil téléphonique, gestion des courriers entrée-sortie, classement et archivage, achats, logistique, etc.) et techniques (tableaux de bord, revues, bases de données, etc.), gestion d''agenda et de déplacements.



- COMMERCIAL : prospection clients et prise de rendez-vous, suivi de l’activité commerciale et reporting mensuel, veille des marchés publics, participation à l’élaboration des dossiers de réponse à des appels d'offres publics et privés, suivi clientèle, élaboration de documents commerciaux.



- COMPTABILITÉ : interface avec le siège pour le suivi comptable des dossiers clients (facturation, suivi des encaissements et relance des impayés), suivi des achats et des fournisseurs.



- TECHNIQUE : secrétariat des contrats d'études et de maîtrise d’œuvre (rapports, dossiers de consultation des entreprises, marchés, ordres de service, certificats de paiement, comptes-rendus de réunion (chantiers et études), procès verbaux de réception, dossiers des ouvrages exécutés).

Veille des travaux sur les itinéraires routiers utilisés pour l’acheminement des colis lourds du Groupe EDF.



Mes compétences :

Assistanat - Secrétariat

Assistanat commercial

Secrétariat technique

Marchés publics

Anglais économique et commercial

Maîtrise du pack office

Relations clients/consommateurs