Véronique CABRIT

18 ans d'expérience en communication pour le compte d'entreprises, d'institutions, dans différents secteurs d'activités.



Mes atouts et compétences:



COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

Direction globale de projets événementiels

Direction de clientèle

Management déquipe projet et production

Gestion de projets audiovisuels

Coaching, répétitions des intervenants

Supervision des appels doffres



COMMUNICATION 360

Conseil et Développement de plans de communication



LANGUES

Anglais courant

Notions ditalien et espagnol



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Communication

Marketing opérationnel

Adobe Photoshop