Véronique DARMANGEAT

JJe suis spécialiste de la lactation humaine et de l'allaitement maternel.



Je propose des consultations aux femmes qui ont des questions ou rencontrent des problèmes avec leur allaitement.

Je propose aux entreprises de monter des programmes de soutien à l'allaitement maternel pour les salariées qui reviennent de congé maternité.

Je propose de la formation professionnelle pour les consultants en lactation et les professionnels de santé.

Je suis experte dans la relation d'aide et la résolution de conflit.



