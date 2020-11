Véronique DELPECH

Je suis naturopathe certifiée de l'Institut Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) de Paris et Fenahman, membre professionnel de l'OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l'Education Sanitaire).



Mon cabinet se situe au 1 B rue du Docteur Schweitzer à Marquise (62250), dans le Pas-de-Calais (62).

Je propose des consultations de naturopathie sur la base d'un bilan de vitalité ainsi que des massages naturopathiques de bien-être et des enveloppements aux huiles essentielles.



Pourquoi consulter un naturopathe ?

Vous pouvez consulter un naturopathe pour :

- retrouver équilibre, énergie et bien-être : manque d'entrain, fatigue, burn out, stimuler son système immunitaire...

- utiliser des produits naturels pour votre santé : alimentation, cosmétiques, compléments alimentaires...

- retrouver un sommeil de qualité : insomnie, difficultés d'endormissement, sommeil non réparateur...

- mieux digérer : lourdeurs, problème de transit intestinal, constipation, fatigue après repas...

- rester positif et faire face au changement : stress, études et examens, changement professionnel, retraite...

- préparer et/ou accompagner sa grossesse et remédier aux troubles qui y sont parfois liés : fatigue, problèmes de digestion, constipation, prise de poids...

- votre bébé, enfant ou adolescent : sommeil difficile, enfant énervé ou agité

- garder et/ou retrouver la ligne : maigrir, perdre du poids après une grossesse...

- avoir une peau de bébé : acné, eczéma, psoriasis...

- rayonner à tous les âges de la vie : bébé, enfance, adolescence, ménopause...

- améliorer votre hygiène de vie en général



Le bilan de vitalité comprend un bilan morpho-physiologique, un bilan iridologique et un entretien individuel approfondi. Conjointement, nous établissons un programme dhygiène de vie personnalisé - ou cure naturopathique - constitué de conseils basés uniquement sur des méthodes naturelles. Jassure le suivi pour la mise en application de la cure.



La naturopathie vise à préserver la santé globale de lindividu et à éduquer à la santé. Elle est reconnue par lOrganisation Mondiale de la Santé (OMS). C'est l'équivalent occidental de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) ou de l'ayurvéda en Inde.



Mes compétences :

Santé

Naturopathie

Élixirs floraux

Fleurs du Dr Bach

Hygiène de vie

Enveloppement aux huiles essentielles

Phytothérapie

Gestion du stress

Aromathérapie

Massages naturopathiques de bien-être

Respiration

Hydrologie

Nutrition - Diététique