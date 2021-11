De formation littéraire (Hypokhâgne et khâgne), diplômée du Centre de Formation des Journalistes (Rue du Louvre – Paris 1er), Véronique DURUPT a été responsable du Téléphone rouge d’Europe 1 puis journaliste-rédactrice à FR3 (Auvergne; Franche-Comté; Lorraine).

Elle contribue au lancement du supplément féminin d'El Comercio à Lima (1er quotidien péruvien)en 1982.

Après un passage dans l’enseignement, elle démarre en 2003 sa propre société de rédaction et de Relations Presse.

Collaborations avec des agences de communication, des entreprises privées et des organismes territoriaux (CCI, Communautés d'agglomération etc.)

Rédaction newsletters, dossiers de presse, articles etc.

Animations de débats et de plateaux TV lors d'événements (Carrefours des maires et des élus, Salons régionaux de solutions QSE) etc.



Mes compétences :

Communiquer

Média