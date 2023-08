Veronique LESAGE PICCOLIN

2002 – 2007 DIRECTEUR Botta Villa

Mise au point d’un concept innovant de boisson à base de vin, avec le concours de professionnels, concept en cours de vente – Finaliste de 3 concours, nomination au concours du Sénat, lauréat ANVAR. Invention de la boisson, mise au point technique et fabrication, étude commerciale, business plan, recherche de capital risque, conduite du projet pour lancement. (http://yunbee.com/ )

Conseil en Création d’entreprises et valorisation de ressources humaines (§ Autres Responsabilités)

Cette activité a permis de financer le développement du projet de création ci-dessus.



1987 - 2001 Groupe SOCIETE GENERALE

Conseiller en réorientation de carrière DRH Groupe - Paris 9e - 5 ans

Adjoint Responsable Marketing – SOCIETE GENERALE Chartres (90 pers.) - 2 ans

Assistante du Directeur-Adjoint au Comité exécutif du Groupe –Réseau France / Grandes Entreprises - 33000 pers

- 5 ans - Suivre le budget (50 MF), assurer l'information régulière des collaborateurs (58 pers)

1983 - 1987 Responsable Administration des ventes

(MILMEGA SA Importation de matériel électronique, les Ulis - EDGETEK SA Distribution de circuits intégrés, Les Ulis - 40 pers - SPRAGUE FRANCE ,Filiale Groupe Américain - Lyon et Cachan,300 pers).



1977 – 1983 FONCTIONS COMMERCIALES – Hôtel NOVA-PARK ELYSEES (4 étoiles luxe) Paris - EDITIONS AVENIR (revue Immobilière) à Strasbourg - DARO VOYAGES Paris 8e - ASSURANCES



AUTRES RESPONSABILITES



2000 – 2007 Membre actif à l’association des anciens ESCP/EAP du Club des créateurs d’entreprises

Membre du jury de validation des business plan - co animateur des rencontres BCC avec les jeunes créateurs -Array..entrepreneurs-escp-eap.com



2001 – 2007 « conseil » de cadres dirigeants, interventions suite demande du Groupe ou demande privée

SOCIETE GENERALE, GALERIES LAFAYETTE, WWRE-AGENTRICS, LEA, MITOPROD, NEC, Filiale LVMH, JULIUS BAER, CAPS, INNACOM, sociétés de consulting Biotech et finances, viticulteurs, pépinières, centre de recherche, université, sportifs haut niveau.



2004 Auteur d’un livre sur le management : « Objectif Grand Cru, le management in Vino Veritas », préface JM Peretti - à paraître



1992 – 2007 Membre de diverses associations : CIME, Boutiques de Gestion, EFICEA,Expert SCIENTIPOLE INITIATIVE – Membre du réseau CURIE



1992 – 1999 Création et Présidence de la Boutique de Gestion d’Eure et Loir (réseau associatif national, 20 ans, env.120 BG sur le territoire)



Mes compétences :

Management

Coaching

Innovation