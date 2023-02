Veronique MAGAUD

DOMAINES DE COMPÉTENCES :



Interlocutrice privilégiée entre Clients, Production et Direction.

Gestion portefeuille Clients.

Suivi commercial et administratif : Devis, Prise de commande, Suivi de fabrication en production, Bordereaux de livraison, Facturation, Organisation des transports et des Livraisons.

(Messagerie, Express, Taxi)

Maîtrise informatique et Internet, Pack office, Photoshop, Qubes, SAP.



POINTS FORTS :

Organisation, méthode, dynamisme, réactivité, rigueur, sens du contact et du service, adaptabilité, disponibilité, esprit d'équipe.



Avec plus de 25 ans d'expérience dans différents secteurs d'activité, je suis devenue polyvalente, touche à tout. J'aime découvrir de nouveaux domaines, de nouvelles technologies.



J'ai une prédilection pour les environnements industriels, techniques, informatiques, graphiques, web print.



Je suis à la recherche dun poste en CDI pour minscrire dans le long terme auprès dune entreprise, de pouvoir my impliquer et développer mon potentiel.



Pour mieux connaitre mon parcours riche et formateur, demandez-moi mon CV en MP.



Mes compétences :

Assistante controle qualite

Assistante commerciale

Assistante ADV

Imprimerie

Arts graphiques

Informatique