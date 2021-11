Une reconversion professionnelle :



Géographe, de formation universitaire, j'ai toujours eut à cœur le travail de terrain et la représentation du territoire au travers de cartes, de diagnostics, ceci plus particulièrement en lien avec le thème des risques naturels dans lequel je suis spécialisée.



Si la géographie reste mon premier domaine, je m'engage aujourd'hui dans le métier de géomètre topographe pour privilégier les aspects techniques, plus pointus et concrets de cette connaissance des territoires.



Travailler à une échelle plus grande que celle du géographe, c'est se confronter à l'acquisition de nouvelles méthodes de mesure de l'espace, c'est ajuster sa vision au niveau de la parcelle, d'un chantier, c'est aussi appréhender tous les aspects juridiques et règlementaires de la gestion foncière et de l'aménagement urbain.



Pour cela, grâce au soutien de mes partenaires financiers, j'ai consacré mon Congé Individuel de Formation, à apprendre le métier de géomètre-topographe en suivant une formation de niveau BTS de 10 mois au lycée Gaudier-Breszka (45).



J'ai complété mon expérience du métier grâce à un stage professionnel chez SINTEGRA (38).



Je suis aujourd'hui en poste à SINTEGRA pour réaliser des missions de Géomètre Parcellaire et d'Opérateur foncier.



Cordialement.

Véronique Mignon.











Mes compétences :

Topographie

Cartographie, dessin (SIG, DAO)

Géographie

Animation de réunions - formations - colloques

Gestion de crise (PCS-PFMS)

Diagnostics de vulnérabilité inondation

Analyse Coût Bénéfice (ACB inondation)

Opérateur foncier - Parcellaire