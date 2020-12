Véronique OMS

Je suis à la recherche d'une opportunité dans les domaines de la prévention, la promotion et l'éducation pour la santé.

Suite à un parcours universitaire construit autour des domaines sportifs, sanitaires et sociaux et forte de près de 15 ans d'expérience professionnelle acquise notamment dans les réseaux de santé, j'ai lambition daider les usagers en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, dautonomie et dapprentissage en mettant à disposition mes compétences acquises.

Bienveillante, dynamique et aimant travailler en équipe, je suis polyvalente et très attachée à la qualité des tâches que j'entreprends.



Mes compétences :

Sport santé

Coordination

Capacité organisationnelle

Capacité relationnelle

Capacité rédactionnelle et de synthèse

Capacité d'analyse et de raisonnement