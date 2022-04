Pablo CROUZET

Je suis le fondateur d'une structure spécialisée dans l'organisation de séjours de groupes dans les Pyrénées Orientales et en Catalogne espagnole. Escale Roussillon a vu le jour par ma volonté de faire découvrir au plus grand nombre les beautés et les charmes de ma région natale: la Catalogne.

Aprés être intervenu dans le domaine de l'événementiel sportif et du sport professionnel, j'ai décidé de regrouper au sein de l'entité Escale Roussillon tout mon savoir faire en terme d'organisation d'événements ainsi que ma connaissance du secteur du tourisme en Catalogne.



Vous souhaitez ainsi organiser votre séjour de groupe dans le Roussillon ou en Catalogne:



*Séminaires d’entreprise



*Activités incentives



*Séjours touristiques



Escale Roussillon vous accompagne dans votre démarche et vous permet de bénéficier d'offres uniques spécialement établies pour vous grâce à nos contacts permanents avec les professionnels du tourisme des Pyrénées Orientales et de Catalogne.