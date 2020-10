Véronique OTILLON

Projet Professionnel : Assistante Dentaire Qualifiée.



Après une expérience professionnelle de 11 ans au poste dAssistante Médicale, j'ai donné un nouvel élan à ma carrière et j'occupe le poste dAssistante Dentaire. Pour ce faire, j'ai fait ma formation à la CNQAOS et au Centre Marie-Thérèse. J'ai acquis des compétences sur le plan administratif et sur la technicité des soins dentaires (chirurgie, Implantologie, ...) qui me permettent d'être aujourd'hui qualifiée.



Compétences :

Accueil, prise des rendez-vous, gestion de lagenda des praticiens et des urgences dentaires.

Effectuer les devis sous la dictée du praticien et faire les demandes de prises en charge auprès des mutuelles.

Travail à 4 mains en Omnipratique, Chirurgie, Implantologie (Extraction, Implants, Relevé de sinus, Greffe osseuse)

Préparation des instruments dentaires et des matériaux selon le protocole de soins (prise dempreinte, restauration, obturation, parodontologie, endodontie, orthodontie,...)

Gestion des stocks et commandes des matériels, des consommables et de fournitures dentaires.

Installation du patient pour la prise de la radiographie panoramique et téléradiographie de profil pour le praticien.

Entretien du cabinet dentaire et désinfection de lunit, des équipements et des surfaces.

Maitrise du protocole de stérilisation dentaire.

Gestion des travaux de prothèses.

Organisation du suivi technique des appareils biomédicaux et relation avec les prestataires de service.