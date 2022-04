Daniel ZUANIGH

J’ai les compétences de juriste généraliste, et maîtrise en outre tout particulièrement :



- Le fonctionnement institutionnel de l’entreprise, de toute forme sociale.

- Le droit des baux commerciaux et des baux relatifs aux locaux à usage d’habitation.

- Le droit de la copropriété.

- Le droit des assurances.

- Le droit des contrats et des marchés publics.



J’ai l’expérience de la gestion de l’immobilier et des assurances d’une soixantaine de sites d’exploitation, en copropriété ou pleine propriété, commerciaux et tertiaires, sur l’ensemble de l’Ile de France, couverts par environs deux cents contrats d’assurance, ainsi que de cent dix logements.

Une gestion opérationnelle que j’assume, selon les périodes, seul, mais aussi à la tête d’une équipe de trois personnes, en liaison avec les services techniques internes et les fournisseurs et prestataires externes.



Mes solides connaissances techniques me permettant aujourd'hui d’effectuer la gestion courante, de sécuriser les contrats et les actes de l’entreprise et de conseiller au quotidien tant la Direction que les services opérationnels.





Mes compétences :

Baux commerciaux

Intérim

Formation Immobilier