Isabelle MATERNE

Mes premières années comme attachée de presse en petite structure de communication puis en entreprises industrielles d’envergure internationale, me permettent d’acquérir une importante expérience de terrain, développant mon sens de l’organisation, du contact et de la gestion du stress.



En 1996, j’intègre DDB&co, la filiale de communication institutionnelle du Groupe publicitaire DDB et intervient en conseil stratégique pendant 7 ans pour OLYMPUS et à l’occasion de campagne d’information grand public pour des institutions telles que l’Agence Française du Sang, le Ministère de l’Emploi et la Solidarité, le Fonds de Promotion de l’Artisanat.



Après 15 années au service de l’Image des entreprises à travers les hommes et les produits qui la composent, j’ai souhaité apporter une dimension plus humaine à ma vie professionnelle en mettant mes savoir-faire directement au service de l’Homme.



La motivation forte qui m’habite alors d'accompagner les individus dans la construction de leur projet de vie, a vu le jour au cours de ma propre transition professionnelle.



Informer, conseiller, accompagner l'homme dans le changement, former à la communication, aider à la prise de confiance, valoriser la compétence sont autant d’aspects qui m'intéressent.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Communication

Conseil

Formation

gestion de carrières

Orientation

Presse

Relations Presse