Véronique PAOLI CORRE

Expérimentée dans de nombreux domaines de l'entreprise, j'ai acquis de solides compétences au cours de mon parcours professionnel. J’ai travaillé pour un grand groupe du secteur agro-alimentaire et au sein d’une PME à forte notoriété dans la puériculture.

J’ai commencé ma carrière par des métiers opérationnels, puis j’ai évolué vers des postes à forte responsabilité comme Responsable Sécurité Produits et Relations Consommateurs, puis Responsable Qualité et Protection Juridique.

J’organise et coordonne la politique qualité à mettre en œuvre dans l'entreprise pour garantir la satisfaction des clients dans une logique de rentabilité et d'amélioration continue.

Véritable appui de la Direction, je fédère les équipes autour des missions et valeurs de l’entreprise.

Ma faculté d’adaptation, ma rigueur, mon dynamisme, et mon attention portée à l’humain me permettent d’évoluer et de m’intégrer dans tout type d’organisation et de veiller au bon déroulement des missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Communication et Relations Consommateurs

Management / Gestion

Assistanat de direction

Qualité et sécurité produits Expert Puériculture

Commercial / Développement des ventes

Protection juridique