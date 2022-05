Martine JAEN 

Bonjour et merci de votre visite.



Les marchés publics comme leviers de croissance ?

Procurez une nouvelle dynamique à votre entreprise, avec à la clé, le succès de remporter des marchés, grâce aux appels d'offres.



Un appel d’offres, qu’est-ce que c’est ?

C’est une pratique courante de processus d’achat dans le monde des ventes B to B : plusieurs entreprises sont mises en concurrence pour fournir un produit, des travaux ou un service.



Il se gagne grâce à un travail d’équipe, un savoir-faire, une équipe « pro » et des tarifs équilibrés.

Source de revenus, il est la promesse de nouvelles références.



Pour quels types de marchés ? TOUS, quasiment.

Assurance, architecture, traduction, formations, location, traiteur, climatisation, ferronnerie, archivage, collecte de déchets, extincteur, impression, nettoyage, transport de courrier, voyages scolaires, séminaire, services à la personne, fourniture d’eau, de vêtements, d’électricité, de nourriture, …





Cas n°1 : " Je connais le processus de réponse aux marchés, mais assurer la veille, analyser les besoins, faire le montage du dossier, ... Je manque vraiment de temps pour me positionner ".



Cas n°2 : " Répondre aux marchés ? Oui, mais comment fait-on ? ".



Cas n°3 : " J’ai déjà répondu à un marché. Beaucoup de temps passé à comprendre les pièces, analyser les besoins et rédiger la réponse. Finalement, mon dossier n’a pas été retenu : non-conforme ! ".



Cas n°4 : " Un avis de publication m’intéresse. Je possède les ressources et les compétences, mais la date de dépôt est proche et mon assistant(e)/commercial(e) est absent(e). Comment faire ? ".



FACILITE A.O. !



Commerciale en appels d'offres, à temps partagé, j’ai créé FACILITE A.O. pour :

- optimiser le processus de détection de vos opportunités commerciales, par une veille qualifiée,

- maximaliser votre temps, par l'analyse et la synthèse du cahier des charges,

- vous assister dans votre conquête des marchés,

- valoriser votre singularité,

- être votre partenaire dans la durée.



La réponse aux attentes des donneurs d’ordre requiert Compréhension, Connaissance, Méthode, Rigueur et ... Sérénité.



Besoin d'un complément d'information, je reste à votre écoute.

A très bientôt !



Martine JAEN



Retrouvez-nous sur :

https://www.linkedin.com/in/martine-jaen-29a375b4



Mes compétences :

Analyse, synthèse du cahier des charges

Confidentialité

Notification - Rejet : suivi de dossier

Poylvalence

Création de supports - Diaporamas

Soutenance

Constitution dossier candidature

Méthodologie - Rigueur

Dématérialisation

Veille humaine personnalisée

Co-rédaction de votre offre commerciale

Conception-rédaction

Retranscription audio

Prise de notes CHSCT, CE, AG, ...

Interface

Adaptabilité - Réactivité

Dynamique

Adobe InDesign CS6