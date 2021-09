Véronique QUADRADO

J'ai travaillé en tant qu'assistante de direction et en tant qu'assistante marques dans un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle durant 17 ans. J'aime le contact avec les gens. J'aime m'investir dans ce que j'entreprends. Je suis bilingue (anglais).

Mes principales qualités sont les suivantes : volontaire, dynamique, rigoureuse, sens de la confidentialité, esprit méthodique, sérieuse.

Mon objectif est de trouver un emploi, en tant qu'assistante, où je puisse m'épanouir et m'investir, et de préférence en entreprise.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Propriété industrielle

Qualité