Véronique SERVAIN

Depuis prêt de 20 ans le management d'équipes est au cœur de mon métier et cela reste pour moi une véritable passion .

A 40 ans ma capacité d'adaptation , et mon désir de réactualiser mes connaissances m'ont permis d'intégrer la formation Master II , en MAE (administration des Entreprises) à Lille I .

Au terme de cette formation , j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une Entreprise a l'âme humaine dans laquelle je peux mettre en application mes connaissances et mon expérience avec tout le dynamisme qui me caractérise.

Je développe aujourd'hui pour ma société les environs de Valenciennes ,l' Avesnois , le Cambraisi et le Douaisis , avec grand plaisir .



Mes compétences :

Gestion

Management opérationnel

Gestion des stocks et approvisionnement

Veille concurrentielle

Recrutement

Vente

Développement commercial