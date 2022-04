Dominique SERVAIN

18 ans d'expérience dans la vente de solutions et de services associés.



- Commercialisation de solutions informatiques et de services associés auprès des grands comptes (définition de la stratégie, plan et gestion de comptes, présentation et positionnement des offres, réponse à appel d’offres, soutenance, négociation à haut niveau, suivi, développement).



- Capacité à faire adhérer les équipes techniques sur les projets.



- Expertise forte autour des solutions d’IT Management (Business Service Management, Service Management, Service Level Management, Supervision, Configuration Management...).



- Bonne compréhension du SI et des enjeux associés.



- Bonne connaissance de l’offre informatique (progiciels, services et matériels).



- Bonne gestion des affaires en partenariat tant avec les éditeurs qu’avec les intégrateurs.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Business development