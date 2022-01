Véronique THOMAS

Ingénieur pédagogique, je m'occupe plus particulièrement du déploiement des formations internes des collaborateurs de l'ifac, et du développement de la formation continue pour les professionnels de l'animation et de la petite enfance.

Je développe aussi le dispositif CléA et contribue à la formalisation des réponses aux appels d'offres.

Enfin, je m'intéresse également à la digitalisation des formations déployées au sein de l'ifac, suite à l'obtention du master 2 en ingénierie pédagogique multimodale à l'Université de Lille en 2021.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Digitalisation des formations

Conseil au développement

Démarche commerciale