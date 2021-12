Véronique TOULOUSE

Double compétence scientifique / business

Ingénieur Génie Biochimique (INSA Toulouse)

Master 2 Management stratégique et Innovation (IAE Toulouse)



Experiences dans l'industrie Pharmaceutique ( Distributeur / repartiteur pharmaceutique, OTC Consumer Health, lifescience/ biopharm process ) :



Marketing stratégique, marketing operations, product supply, developement des partenariats stratégiques ( key accounts) et Promotion des ventes, operations commerciales, gestion de projets Grands Comptes, process de communication transversale et interne



Domaines d'intérêts :

-Biotechnologies, industrie pharmaceutique, life science, process solutions

-Promotion et commercialisation de produits innovants

-Innovation et enjeux liés à la santé et aux perspectives thérapeutiques



Langues :

Français

Anglais courant

Espagnol et Allemand (B2)