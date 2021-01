Véronique VÉRONIQUE TEULIÈRE (TEULIÈRE)

Travail :

- Professeur de FLE (Français Langue Étrangère) d'avril 2000 à décembre 2016, avec une expérience au secrétariat, service clients, accueil et hébergement de 2008/2009, la formation de formateurs, créatrice, examinatrice et correctrice DELF/DALF.

- Conceptrice DELF/DALF (2017 à 2019)

- Professeur d'anglais.

- Entreprise d'import/export en Polynésie.

- Différentes administrations.



Diplômes :

- Licence Professionnelle de Développement Durable des Territoires par le e-commerce et le e-tourisme, option web-marketing (2017/2018)

- Master de Didactique du FLE et technologies éducatives avec l'Université Virtuelle des Pays de la Loire (Université d'Angers) obtenu avec mention en 2008.

- Diverses formations professionnelles en FLE et techniques éducatives et autres formations personnelles de culture générale (MOOC).



Actuellement en recherche d'emploi.

Parcours complet sur mon E-CV : http://cv.vtcréa.fr



Mes compétences :

Anglais

Communication

Enseignement

Enseignement FLE

FLE

Voyages