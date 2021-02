Verotiana HANITRINIALA

Chargée de mener un projet et de gérer son bon déroulement. De manière générale, Ce rôle fait appel à des compétences de gestion de projet, de bonnes capacités relationnelles, ainsi que des connaissances techniques dans le domaine de traitement informatique.

Chargée aussi de structurer le projet pour arriver à une date clé de façon à fédérer les équipes sur un objectif, d'assurer la communication avec les dirigeants pour les maintenir dans la boucle et obtenir sur la longueur leur soutien.

De ce fait, le chef de projet est central sur tous ces aspects. Il représente donc statistiquement 75 % des facteurs de succès du projet.



Mes compétences :

Mes compétences :



Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion de la production