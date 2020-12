Victor STRIL

Certifié Scrum Master, je suis chef de projet AMOA chez Heppner, une société de transport et logistique. Je gère des projets fonctionnels liés aux outils informatiques de l'activité Overseas du groupe.



Mes compétences :

- Gestion de projet : planification, suivi et reporting

- Management de personnes

- Analyse business des besoins utilisateurs

- Coordination d'équipes diverses

- Stratégie de recette et tests

- Management de changement

Le tout dans un environnement international (Langues parlées : Français et Anglais)