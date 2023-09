Victoria Bouylout BLOGUEUSE-COACH-ÉNERGÉTICIENNE-MASSEUSE (CARTOMANCIE ET LITHOTHÉRAPIE)

Hi!



Je suis très contente de vous retrouver et de vous faire découvrir un moi transformée.



Je propose désormais des soins énergétiques (Lahochi), des massages, du coaching et je tire les cartes. J'utilise également les pierres et le pendule.

Bref, tout ce qui me parle à l'instant T pour toi!



A côté de cela je suis aussi blogueuse.

Voici mon site :Array

Aime, partage, commente



Pour plus d'informations contacte-moi ici ou sur instagram : vinalove_bylt



With love&light

Victoria