Victoria LARIO

Mon caractère dynamique et sociable fait de moi une personne volontaire avec un bon relationnel; mon attention et mon professionnalisme me poussent à réaliser mes actions de la meilleure manière possible, toujours en adéquation avec l'esprit d'équipe ambiant.



Notez mon expérience de vie sur Paris durant un an : j'ai su m'adapter à cette ville culturelle importante, qui demande aux professionnels du tourisme toujours plus d'innovations et de réactivité. Cette aventure m'a donné confiance en moi et ce sera un avantage pour chaque emploi de services, en contact clientèle.



Mes diverses expériences professionnelles ont développé chaque fois un peu plus ma fibre commerciale. C'est pourquoi, rien n'est un acquis pour moi, j'aime les défis et le challenge.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Réseaux sociaux

Service client

Organisation d'évènements

Prospection commerciale

Microsoft Office

Fiducial

Adobe Photoshop