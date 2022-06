Victoria ROCARD

Nous sommes un service professionnel de rédaction de CV et daccompagnement à lemploi.

Nous créons des CV percutants entièrement personnalisés.



Le marché du travail est ultra-concurrentiel et nous intervenons pour que vous vous démarquiez et impressionner instantanément les recruteurs.



Atteindre sa cible professionnelle passe par le CV et la lettre de motivation. Décrocher un entretien nest pas chose aisée compte tenu du nombre de candidats pour un même poste.

Que vous soyez demandeur demploi, dans un changement de carrière ou encore à la recherche dun nouvel emploi nous vous accompagnons tout au long de ce processus en proposant la rédaction de CV et lettre de motivation, un accompagnement individuel sur le chemin de lemploi.

www.coaching-de-carriere.com