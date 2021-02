Viktor LASNIER

Je suis spécialisé dans le développement Full Stack et la maintenance applicative liée aux technologies Java J2EE.

Dans le contexte d'une startup et de son évolution, j'ai réalisé durant 7 années de multiples analyses, chiffrages, développements, tests unitaires et fonctionnels liés à nos applications métiers afin de répondre aux besoins clients ou internes.



Type de tâches : Développement + maintenance de modules ou applications web, WebServices REST, WebSockets, Tâches automatisées de type Batchlet / Chunk...



Technologies / librairies : JSF, PrimeFaces, EclipseLink, JUnit...



Outils : Netbeans, Glassfish4, Subversion, PhpMyAdmin...



Mes compétences :

Java EE

Primefaces

WebServices

WebSocket

JPQL

JavaServer Faces

CSS

Glassfish4

Apache

MySQL