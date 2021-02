Vincent BATTEMENT

Technicien QSE, fort d'une grande polyvalence dans l'analyse et la compréhension du fonctionnement d'une industrie, je m'implique fortement dans l'amélioration continue des procédés et la coordination des différents services.



Pilote de la mise en application des Normes ISO 9 001, ISO 14 001 ainsi que de l'amélioration des conditions de travail afin de veiller à préserver la santé physique et morale des salariés.



Qualité :

_ Mettre en oeuvre un système de Management de la Qualité

_ Définir les procédures de gestion des non conformités et réclamations clients

_ Utiliser les outils tels que le PARETO

_ Définir un système de gestion documentaire



Sécurité :

_ Réaliser un Document Unique

_ Identifier et sécuriser des situations de presqu'accident

_ Sensibiliser sur les zones à Atmosphères Explosives (ATEX)

_ Définir et sensibiliser sur les procédures d'évacuation en cas d'incident (Incendie ou risque chimiques) - Fort d'une expérience concrète

_ Analyser et développer les conditions de travail des salariés avec l'appui de la Médecine du Travail et d'ergonomes



Environnement :

_ Animer des formations de sensibilisation (tri des déchets, utilisation des produits chimiques, économies d'énergies...)

_ Connaitre, comprendre et appliquer les exigences de la Norme ISO 14001 (analyse environnementale, programme environnemental, gestion des incidents, gestion des actions correctives et préventives ... )





Compétences communes aux trois domaines



_ Communiquer et animer un groupe de travail

_ Rédiger et mettre en forme des documents

_ Analyser et synthétiser des données

_ Auditer et synthétiser les résultats

_ Utiliser des méthodes de résolutions de problème (QQOQCP, 5 Pourquoi, Ishikawa)







Objectifs :



Faire partie d'une équipe impliquée dans l'amélioration de ses performances. Gérer la coordination et le respect des règles QSE établies. Développer les performances et le rendement d'un outil industriel. Réduire les multiples impacts potentiels sur l'environnement.





Ambitions :



Par le développement des mes compétences terrain, je souhaite obtenir des Responsabilités au sein d'une entreprise impliquée dans l'optimisation de ses performances.



Mes compétences :

Environnement

Equipier de première intervention

ICPE

Iso 14001

ISO 9001

MASE

OHSAS 18001

Premiere

Qualité

sauveteur

Sauveteur secouriste

Sauveteur secouriste du travail

Secouriste

Secouriste du travail

Sécurité