Vincent BRIDOUX

Architecte DPLG en maîtrise d'œuvre et assistance à maitrise d'ouvrage., orienté principalement sur les domaines des ICPE (Installations Classées Pour l'environnement), du tertiaire ou des ouvrages fonctionnels.

Pratique récurrente des projets de travaux neufs ou transformation, extension ou réhabilitation des installations ou déploiement des fonctions (milieux occupés)



Gestion des projets en mission complète depuis l'analyse des besoins usagers- maitrise d'ouvrage (dimensionnement - méthode - cinétique - contraintes: effets et risques), diagnostics des installations ou des environnements, enquêtes réglementaires, rédaction et mise en forme des programmes ; production des esquisses et scénarios d'aménagement et des options offertes ; Démarches administratives liées à l'acte de construire (PD - PC - PA ) Formulation des pièces écrites et documents graphiques ;

Assistance à l'obtention des autorisations d'exploiter (étude d'impact notamment)



Consultations d'entreprises (AO marchés publics); assistance à l'analyse des offres et sélections ; Etablissement, suivi et contrôle des planning - maitrise d'œuvre d'exécution en TCE (gestion administrative et financière) - réception et livraison des ouvrages.





Expériences en industrie agroalimentaire - transport énergie - contrôle et sureté - équipements - stockage - entreposage -

ERP - Accessibilité - sécurité



Urbanisme: établissement et formulation PADD - PLU (en partenariat avec les instances locales)



Logement: Expérience en habitat privé et logements sociaux (diagnostics - réhabilitation - travaux / Logements diffus - logements collectifs)



Apporte conseil - méthode - feuille de route et phasage opération sur consultation.













