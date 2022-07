Vincent CARDINAUX

Plus de 20ans d'expérience dans le commerce dont 7ans à développer des outils informatique (tableaux de bords, indicateurs clés...)

Cette expérience me permet d'occuper aujourd'hui, la fonction de Business Analyst, qui fait appel à mes connaissances commerciales et à mes compétences informatiques.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Management

Organisation

Négociation commerciale

Autonomie

Visual Basic

Microsoft Excel

Cognos

QlickView

SQL