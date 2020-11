Vincent CAVALIE (CAVALIÉ)

Diplômé officier de réserve d'infanterie à l'ESM SAINT CYR COETQUIDAN en 1982, puis diplômé supérieur de notariat à la faculté de droit de MONTPELLIER en 1992, j'ai été notaire stagiaire puis notaire assistant de 1982 à 1995, puis notaire associé à SAINT PARGOIRE (34230), de 1995 à 2014, avant de faire une pause salvatrice de quelques mois pour recharger mes batteries.

Cultivateur d'enthousiasme de 2014 à 2017, j'ai effectué diverses missions de remplacements de chefs de service ou principal clerc de notaire, chez divers confrères en province et à PARIS (études ANDRÉ, VOUILLON, GERAUD et ADLER).

Curieux et persévérant, j'ai effectué trois missions de notaire suppléant et administrateur ad'hoc à la tête de l'étude MONTALBAN à POINTE A PITRE (Guadeloupe), de novembre 2017 à décembre 2019.

En 2020, dans l'attente de la nomination d'un notaire liquidateur de cette étude, j'ai plongé dans l'enseignement supérieur, en devenant formateur en BTS notariat (Institut ADONIS de MONTPELLIER), notamment en techniques notariales et économie et management appliqués au notariat.

Je recherche tout poste à responsabilité dans le notariat.

Mon expérience me permettra de répondre avec succès à toute nouvelle mission, pour l'acquisition et / ou la gestion d'une étude notariale.