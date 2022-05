Vincent CHARTIER

De formation supérieure en Comptabilité/Finance, après un passage de deux ans en cabinet de Commissariat aux Comptes, j'intègre la filiale française d'un grand groupe international américain au sein duquel j'ai exercé pendant 24 ans. De 2008 à 2010, j'ai participé au développement d'un projet d'offre de services axé sur les technologies numériques de communication, avant de rejoindre à nouveau une grande structure internationale (48Mrds$ de C.A - Secteur Agro-alimentaire).



Depuis plus de quinze ans, mon parcours professionnel m'a conduit vers des fonctions d'encadrement.

- Spécialisé dans la gestion et la production de l'ensemble des reporting financiers au format US Gaap (Bilan - Résultat - Cash Flow - Actual - Budget - Forecast)

- Responsable de la coordination et de la production des comptes statutaires sociaux (Liasses fiscales)

- Responsable de l'intégrité des données financières et des suivis "Normes et procédures" des départements Administration & Finance.

- Interlocuteur des partenaires auditeurs ou des représentants de missions de contrôle externe. (Commissaires aux Comptes, Administration fiscale.. )

- Management des équipes.



Interface entre la Direction et les opérations, j'aime m'impliquer dans les projets d'entreprise et les partager avec mes collaborateurs et ma hiérarchie.



Passionné de musique, je m'exerce en composition dans des styles extrêmement variés.