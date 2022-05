Vincent CHASSEFEYRE

Au sein du groupe PSA, je suis responsable du Q, C, D, P (Qualité, Coût, Délais, Prestations) de la famille de capteurs de Post Traitement.

Pour ce faire je m’appuie sur des Ingénieurs de Développement et des Chargés de Développement.

En particulier, je suis l’interlocuteur privilégié des projets en début de développement, à l’initialisation des nouvelles adaptations ou modifications lourdes.

A ce titre :

o Je consolide et justifie les services attendus pour la pièce.

o J’identifie les actions à mener pour les pièces nouvelles en participant aux éventuels travaux d’architecture, je rédige ou fait rédiger la spécification de la pièce, le cas afférant aide le chargé de lot à structurer les développements à mener.

o J’accepte la qualification produit-process des pièces de mon périmètre

o Je garantie la politique métier (objectif fiabilité, diversité)



Par le biais de mon périmètre, je contribue directement à la prestation des motorisations vis à vis de la tenue aux critères de pollution.

Ce poste implique de pouvoir s'adapter aux différents contextes de développement (partenariat constructeur, intégration locale, partenariat moteur,....).









Mes compétences :

Électronique

Automobile

Ingénierie

Cycle en V

Pilotage d'activité

Maitrise d'oeuvre

Aéronautique

Cahier des charges